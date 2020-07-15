Аукціон з продажу готелю "Дніпро": найвища ставка уже перевищує стартову ціну у 11 разів

Фонд держмайна 15 липня розпочав аукціон з приватизації столичного готелю "Дніпро", за 5 хвилин до закінчення першого раунду найбільша ставка - 850 млн грн при стартовій ціні у 81 млн грн. На завершенні 1 раунду максимальна ставка - 888 млн грн.

Трансляція аукціону йде онлайн на YouTube-каналі Фонду держмайна.

Зазначається, що в аукціоні, який триватиме у 3 раунди, беруть участь 29 потенційних інвесторів. Планується, що результати аукціону стануть відомі до 18:00 15 липня.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

UPD. Завершився перший раунд аукціону, ціна зросла вже в 11 разів порівняно зі стартовою - до 888 млн грн.

Максимальну ставку у 1 раунді зробив учасник №23 (назви компаній стануть відомими після завершення аукціону) - 888 млн 888 тисяч 901 грн.

Окрім цього, ще два учасники вже виставили ціни понад 800 млн грн.

Фото: FB Дарина Марчак

Читайте детальніше у колонці: Готель "Дніпро": як відбувається приватизація

Економічна правда