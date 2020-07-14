Курс валют на 14 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Вівторок, 14 липня 2020, 11:50
14 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,17 - 27,20 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,12 - 27,14 гривні;
Євро – 30,74 - 30,77 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,23 гривні. Євро купують по 30,34 гривні, продають по 30,80 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,11 - 27,14 гривні, євро - 30,51 - 30,62 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 14 липня на рівні 27,09 гривні.
Економічна правда
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