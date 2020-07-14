Курс валют на 14 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

14 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,17 - 27,20 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,12 - 27,14 гривні;

Євро – 30,74 - 30,77 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,23 гривні. Євро купують по 30,34 гривні, продають по 30,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,11 - 27,14 гривні, євро - 30,51 - 30,62 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 14 липня на рівні 27,09 гривні.

Економічна правда