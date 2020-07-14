Фірташ відсудив у WOG 600 мільйонів
Господарський суд Волинської області задовольнив позов ПрАТ "Концерн Стирол", що належить олігарху Дмитру Фірташу, та вирішив стягнути з ТОВ "ВОГ Трейдинг" 598 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Finbalance.
Згідно з судовими матеріалами, ця заборгованість виникла на підставі договору про надання безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі. Строк повернення фіндопомоги спливав 1 січня 2019 року.
1 липня 2020 року госпсуд Донецької області відмовився задовольнити позов "ВОГ Трейдинг" до "Концерн "Стирол" про визнання недійсним згаданого договору.
За даними держреєстру, кінцевий бенефіціар "Концерн Стирол" - Дмитро Фірташ, а власники "ВОГ Трейдинг" - Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєви (діти покійного народного депутат Ігоря Єремеєва), яким належить група "Континіум" (серед її активів - у т.ч. мережа АЗС WOG).
У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн доларів. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG.
За даними ЕП, Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком "Надра".
Раніше повідомлялося, що WOG побудувала частину своїх заправок за гроші Фірташа.
Більш детально читайте у матеріалі: Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи "Континіум" може перейти до Фірташа
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