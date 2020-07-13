Нацбанк планує масовий запуск іпотеки у 4 кварталі 2020 року — Рожкова

Нацбанк в умовах коронакризи очікує масового запуску іпотеки у 4 кварталі 2020 року за умови збереження макростабільності в країні.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова.

"У четвертому кварталі можна буде масово запускати іпотеку. Для найбільш якісних позичальників 10% річних вийде економічним шляхом, а не адміністративним. Іпотека підтягне додаткові суміжні галузі, які теж потребують додаткового підкредитування", - розповіла Рожкова.

За її словами, Нацбанк працює з банками і над іншими методами розширення кредитування, в тому числі закликає банки знижувати ставку по кредитах і депозитах в корпоративному секторі.

"У корпоративному секторі банки не дуже охоче знижують ставку по кредитах, вони намагаються зберегти свою маржу, хоча час високої маржі вже в минулому.

Тому ми зараз з ними працюємо і вмовляємо знижувати ставки по депозитах. Вже є банки - з іноземним капіталом і наші великі державні, які їх знизили", - підкреслила в.о. голови НБУ.

Також у НБУ попросили банки підготувати нові програми кредитування для бізнесу з урахуванням коронакризи.

"Ставка повинна бути нижче, а кредит - довший і умови м'якшими, щоб допомогти бізнесу відновитися. Завдання банку - не просто видати кредит, а видати так, щоб бізнес ці гроші пустив в роботу, залишився здоровим і борг з часом, як годиться, повернув", - пояснила вона.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський переконаний, що комерційні і державні банки в Україні повинні давати іпотечні кредити максимум під 10% річних.

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