Шахтарі завершили мітинги під ОП
Шахтарі припинили акцію протесту під будівлею Офісу президента.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат від Батьківщини Михайло Волинець на сторінці у Facebook.
"Дванадцятого дня Всеукраїнської безстрокової акції протесту під стінами Офісу президента не буде. Шахтарі державних шахт гірники Добропілля сьогодні повертаються додому з гарантіями від медіатора процесу переговорів між владою та учасниками енергоринку", - написав він.
Волинець також зазначив, що згідно з рішенням, за дорученням президента, буде відновлена робота вугледобувних підприємств, що перебувають у режимі простою. Із понеділка до роботи повертаються робітники "Добропіллявугілля".
Нагадуємо:
Міністерство енергетики України завершило медіацію між представниками вугледобувних підприємств і ПАТ "Центренерго", в результаті чого був укладений контракт про відновлення поставок українського вугілля на "Центренерго".
Як повідомлялося, 17 червня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пріоритетне використання вітчизняного вугілля в тепловій генерації.
30 червня під будівлею Офісу президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представників шахт Львівсько-Волинського басейну"
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