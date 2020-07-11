Шахтарі завершили мітинги під ОП

Шахтарі припинили акцію протесту під будівлею Офісу президента.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат від Батьківщини Михайло Волинець на сторінці у Facebook.

"Дванадцятого дня Всеукраїнської безстрокової акції протесту під стінами Офісу президента не буде. Шахтарі державних шахт гірники Добропілля сьогодні повертаються додому з гарантіями від медіатора процесу переговорів між владою та учасниками енергоринку", - написав він.

Волинець також зазначив, що згідно з рішенням, за дорученням президента, буде відновлена робота вугледобувних підприємств, що перебувають у режимі простою. Із понеділка до роботи повертаються робітники "Добропіллявугілля".

Нагадуємо:

Міністерство енергетики України завершило медіацію між представниками вугледобувних підприємств і ПАТ "Центренерго", в результаті чого був укладений контракт про відновлення поставок українського вугілля на "Центренерго".

Як повідомлялося, 17 червня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пріоритетне використання вітчизняного вугілля в тепловій генерації.

30 червня під будівлею Офісу президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представників шахт Львівсько-Волинського басейну"