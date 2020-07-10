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Спроба підкупу голови Фонду держмайна: НАБУ повідомило про підозру

П'ятниця, 10 липня 2020, 19:45
 

Особі, яка намгалась дати голові Фонду держмайна хабар у розмірі 800 тисяч доларів, повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

"Розслідування цього злочину розпочато детективами НАБУ в червні, за заявами голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та його позаштатного радника Ольги Батової", - йдеться у повідомленні.

Розмір хабара - 800 тисяч доларів - за:

  • продовження дії договору між приватним підприємством і одним з акціонерних товариств, що зараз перебуває у розпорядженні Фонду (200 тисяч);
  • призначення [певної людини] на посаду голови правління того ж акціонерного товариства (500 тисяч);
  • призначення [певної людини] на посаду голови правління ще одного акціонерного товариства з часткою державної власності, що перебуває у розпорядженні Фонду (100 тисяч).

"Кошти зловмисник мав намір передавати частинами готівкою, через позаштатного радника голови Фонду Ольгу Батову, яка одразу після отримання пропозиції неправомірної вигоди сповістила про це правоохоронні органи", - додали у Фонді держмайна.

Зазначається, що підозрюваного викрили 9 липня 2020 року "на гарячому" та затримали одразу після передачі ним першої частини хабара.

Нагадаємо:

Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався дати хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Це вже друга спроба підкупити керівника цього відомства.

У НАБУ зазначили, що це вже друга справа про невдалу спробу підкупу голови ФДМ. У суд вже направлений обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у спробі купити у голови ФДМ за 5 млн доларів посаду директора Одеського припортового заводу.

Їх затримали в листопаді 2019 року за передачу завдатку - 50 тисяч доларів.

Економічна правда

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