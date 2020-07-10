Спроба підкупу голови Фонду держмайна: НАБУ повідомило про підозру
Особі, яка намгалась дати голові Фонду держмайна хабар у розмірі 800 тисяч доларів, повідомили про підозру у вчиненні злочину.
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.
"Розслідування цього злочину розпочато детективами НАБУ в червні, за заявами голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та його позаштатного радника Ольги Батової", - йдеться у повідомленні.
Розмір хабара - 800 тисяч доларів - за:
- продовження дії договору між приватним підприємством і одним з акціонерних товариств, що зараз перебуває у розпорядженні Фонду (200 тисяч);
- призначення [певної людини] на посаду голови правління того ж акціонерного товариства (500 тисяч);
- призначення [певної людини] на посаду голови правління ще одного акціонерного товариства з часткою державної власності, що перебуває у розпорядженні Фонду (100 тисяч).
"Кошти зловмисник мав намір передавати частинами готівкою, через позаштатного радника голови Фонду Ольгу Батову, яка одразу після отримання пропозиції неправомірної вигоди сповістила про це правоохоронні органи", - додали у Фонді держмайна.
Зазначається, що підозрюваного викрили 9 липня 2020 року "на гарячому" та затримали одразу після передачі ним першої частини хабара.
Нагадаємо:
Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався дати хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Це вже друга спроба підкупити керівника цього відомства.
У НАБУ зазначили, що це вже друга справа про невдалу спробу підкупу голови ФДМ. У суд вже направлений обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у спробі купити у голови ФДМ за 5 млн доларів посаду директора Одеського припортового заводу.
Їх затримали в листопаді 2019 року за передачу завдатку - 50 тисяч доларів.
Економічна правда
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