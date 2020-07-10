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Частка безготівкових розрахунків в Україні продовжує впевнено рости — НБУ

П'ятниця, 10 липня 2020, 17:45
 

За підсумками травня 2020 року частка за обсягом безготівкових операцій із платіжними картками становила 55,5%, за кількістю - 87 операцій зі 100.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Під час карантину безготівкові платежі довели свою безпеку та зручність. Тож вибір українців на користь кешлес є очевидним", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку додали, що відтепер публікуватиме статистику щодо стану карткового ринку щомісяця, а не раз у квартал, як раніше.

"Це пов'язано із тим, що з початку року змінилася періодичність надання банками статистичної інформації про платіжні картки. Відтепер банки звітують регулятору щомісяця (раніше – щокварталу). Тож і ми тепер публікуватимемо ці дані кожного місяця", - пояснили в регуляторі.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2020 року кількість безготівкових операцій, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, зросла на 24,5%, а сума - на 15,6%.

Економічна правда

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