Частка безготівкових розрахунків в Україні продовжує впевнено рости — НБУ
За підсумками травня 2020 року частка за обсягом безготівкових операцій із платіжними картками становила 55,5%, за кількістю - 87 операцій зі 100.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
"Під час карантину безготівкові платежі довели свою безпеку та зручність. Тож вибір українців на користь кешлес є очевидним", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку додали, що відтепер публікуватиме статистику щодо стану карткового ринку щомісяця, а не раз у квартал, як раніше.
"Це пов'язано із тим, що з початку року змінилася періодичність надання банками статистичної інформації про платіжні картки. Відтепер банки звітують регулятору щомісяця (раніше – щокварталу). Тож і ми тепер публікуватимемо ці дані кожного місяця", - пояснили в регуляторі.
Нагадаємо:
У першому кварталі 2020 року кількість безготівкових операцій, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, зросла на 24,5%, а сума - на 15,6%.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua