Обсяги безготівкових операції суттєво зросли – НБУ

У першому кварталі 2020 року кількість безготівкових операцій, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, зросла на 24,5%, а сума - на 15,6%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що у першому кварталі кількість безготівкових операцій становила 1 183,2 млн шт. (85,4% усіх операцій), а сума – 503 млрд грн, або 54,6% від суми усіх операцій із картками (торік, за підсумками першого кварталу, показник становив 49,7%).

"Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить: у січні - березні 2020 року, як і раніше, найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах - 50,3%, за сумою домінували перекази з картки на картку - 41,3% (середній чек однієї такої операції становив 1505 грн)", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 1 квітня 2020 року становила 68,6 млн шт.

Повідомляється, що третина платіжних карток - безконтактні та токенізовані.

Зокрема, у березні 2020 року для операцій було використано 8,9 млн безконтактних платіжних карток. Це на 16,0% більше порівняно з січнем 2020 року.

Кількість активних токенізованих платіжних карток у березні 2020 року становила майже 2,5 млн шт. - це на 11,2% більше, якщо порівнювати з січнем 2020 року.

Економічна правда