У червні авіатрафік у повітряному просторі України впав на 87,1% (4 584 рейси) порівняно з червнем 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху" у Facebook.

"Загалом за типами польотів червневий авіатрафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 403 (менше на 53,9 % порівняно з червнем 2019 року), міжнародні рейси – 1 650 (-89,5 %) і транзитні рейси – 1 531 (-90,8 %).

Українські авіакомпанії виконали у червні 1 778 рейсів, іноземні – 2 806 рейсів", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що найбільше падіння - у обсягів транзитних польотів: цей показник у червні 2020 майже на 91 % нижчий порівняно з відповідним показником минулого року.