У червні авіатрафік у повітряному просторі України впав на 87,1%
У червні авіатрафік у повітряному просторі України впав на 87,1% (4 584 рейси) порівняно з червнем 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба "Украероруху" у Facebook.
"Загалом за типами польотів червневий авіатрафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 403 (менше на 53,9 % порівняно з червнем 2019 року), міжнародні рейси – 1 650 (-89,5 %) і транзитні рейси – 1 531 (-90,8 %).
Українські авіакомпанії виконали у червні 1 778 рейсів, іноземні – 2 806 рейсів", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що найбільше падіння - у обсягів транзитних польотів: цей показник у червні 2020 майже на 91 % нижчий порівняно з відповідним показником минулого року.
"Транзитні потоки завжди становлять основну частину доходів провайдерів аеронавігаційного обслуговування – зокрема, у структурі доходів Украероруху до 2014 року частка таких надходжень дорівнювала майже 70 %.
За шість років втрати за найбільш прибутковим джерелом надходжень за обслуговування транзитних потоків перевищують 20 мільярдів гривень", - додали у відомстві.
У травні загальна кількість рейсів, виконаних у повітряному просторі України, становила 3 237 рейсів, у квітні – 2 372 рейси.
"Поступове пожвавлення повітряного руху в Україні почалося 5 червня 2020 року з відновленням внутрішніх пасажирських авіаперевезень та запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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