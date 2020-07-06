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У червні авіатрафік у повітряному просторі України впав на 87,1%

Понеділок, 6 липня 2020, 14:30
 

У червні авіатрафік у повітряному просторі України впав на 87,1% (4 584 рейси) порівняно з червнем 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху" у Facebook.

"Загалом за типами польотів червневий авіатрафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 403 (менше на 53,9 % порівняно з червнем 2019 року), міжнародні рейси – 1 650 (-89,5 %) і транзитні рейси – 1 531 (-90,8 %).

Українські авіакомпанії виконали у червні 1 778 рейсів, іноземні – 2 806 рейсів", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що найбільше падіння - у обсягів транзитних польотів: цей показник у червні 2020 майже на 91 % нижчий порівняно з відповідним показником минулого року.

"Транзитні потоки завжди становлять основну частину доходів провайдерів аеронавігаційного обслуговування – зокрема, у структурі доходів Украероруху до 2014 року частка таких надходжень дорівнювала майже 70 %.

За шість років втрати за найбільш прибутковим джерелом надходжень за обслуговування транзитних потоків перевищують 20 мільярдів гривень", - додали у відомстві.

 

У травні загальна кількість рейсів, виконаних у повітряному просторі України, становила 3 237 рейсів, у квітні – 2 372 рейси.

"Поступове пожвавлення повітряного руху в Україні почалося 5 червня 2020 року з відновленням внутрішніх пасажирських авіаперевезень та запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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