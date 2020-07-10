За тиждень бензин і дизпаливо у роздріб подорожчали на 30 копійок за літр
Роздрібні ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС за тиждень (з 3 по 10 липня) зросли на 30 копійок за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
"Роздрібні ціни підвищили практично всі оператори, за винятком групи "Приват", яка станом на ранок 10 липня так і не відреагувала на липневе зростання цін", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість операторів - ОККО, WOG, Amic, Socar, БРСМ, "Паралель" за тиждень збільшили ціни на 50 копійок за літр.
Нагадаємо:
10 липня низка операторів АЗС підвищили роздрібні ціни на 20-50 коп./л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".
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