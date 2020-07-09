Роздрібні ціни на бензин і дизель продовжили зростання

Низка операторів АЗС підвищили роздрібні ціни на 20-50 коп./л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Про це повідомляє enkorr.ua

9 липня на 50 коп./л ціни на бензини і дизпаливо виросли в мережі Shell. На станціях Chipo паливо подорожчало в середньому на 30 коп./л. на 10 коп./л вартість бензинів підвищила BVS ("Надія"), залишивши ціни на ДТ на попередньому

рівні.

На станціях Mango дизпаливо подорожчало на 10 коп./л, а мережа "Фактор" на 20 коп./л підвищила ціни на всі види палива.

Як повідомляв enkorr, зростання роздрібних цін розпочався 29 червня. За цей період роздрібні ціни на всі види палив виросли в середньому на 40 коп./л.

За оцінками директора "А-95" Сергія Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на бензин і дизпаливо в нинішніх умовах становить 1 грн/л

Нагадаємо, протягом червня ціни на бензини в дрібнооптовому сегменті зросли більш ніж на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 і 17,75 грн/л за А-95, ДТ з початку місяця подорожчало на 6% або на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

За перший тиждень липня оптові ціни зросли ще на 5%.