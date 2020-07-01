З 1 липня змінити постачальника газу стало простіше 

З 1 липня для зміни постачальника газу достатньо буде подати новому провайдеру заявку на приєднання та невеликий пакет документів, що посвідчують особу, право власності або розпорядження помешканням та останню платіжку за доставку газу.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Також значно скорочується час самого переходу до нового постачальника. Раніше він тривав до 100 днів, а зараз змінити постачальника можна буде за 4-21 день.

Перехід буде відбуватися автоматично. Під час переходу газ не відключатимуть. Змінити постачальника газу можуть мешканці як приватних, так і багатоквартирних будинків.

Змінити постачальника можна за двома варіантами: або йти до центру обслуговування клієнтів нового постачальника, або подати заявку онлайн на сайті газової компанії.

Борги не завадять перейти до іншої газопостачальної компанії. Їх потрібно буде сплатити чи реструктурувати або, у іншому випадку, доводити свою правоту у суді.

Сьогодні компаній-постачальників газ приблизно 50. Перевірити, чи компанія має право (ліцензію) на постачання газу можна на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Читайте детальніше у матеріалі: Змінити постачальника газу: як змінюється процедура з 1 липня

Економічна правда