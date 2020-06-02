Аукціон ОВДП: Мінфін знизив ставку дохідності і залучив до бюджету майже 3 мільярди гривень

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики до держбюджету залучили 2,9 млрд грн, дохідність за найкоротшими паперами повернулась до докарантинних рівнів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

На аукціонах 2 червня Міністерство фінансів розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3, 6, 9 місяців та 1 рік.

"Попит на всі інструменти перевищив більш як в два рази обсяг задоволених Мінфіном заявок.

Середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 35 б.п. до 9,84%, за 6-місячними – на 22 б.п. до 10,11%, за 9-місячними та річними ОВДП ставки знижено на 11 б.п. до 10,89% та 10,86% відповідно. Найбільший обсяг коштів було залучено за найдовшими із запропонованих інструментів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики до держбюджету 26 травня залучили 1 037 млн грн, знизивши ставки за короткостроковими ОВДП.

Економічна правда