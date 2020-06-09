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В УЗ розповіли, коли запустять експрес до "Борисполя"

Вівторок, 9 червня 2020, 16:17
 

На тлі запланованого відновлення авіарейсів Kyiv Boryspil Express запускають з 15 червня.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

За його словами, зі збільшенням кількості авіарейсів будуть збільшувати і кількість рейсів експресу на добу.

"До довгоочікуваного відновлення авіарейсів - дві гарні новини: запуск Kyiv Boryspil Express з 15 червня та відкриття нової зупинки "Видубичі"

Тепер офіційно і з урахуванням побажань пасажирів: відтепер Kyiv Boryspil Express робитиме зупинку на платформі "Видубичі". Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Поєднали в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен", - написав він.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" завершила реконструкцію залізничної станції Видубичі.

Економічна правда

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