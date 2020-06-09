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На Видубичах побудували платформу для Інтерсіті та Kyiv Boryspil Express

Вівторок, 9 червня 2020, 10:45
 

"Укрзалізниця" завершила реконструкцію залізничної станції Видубичі.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Telegram.

Зазначається, що віднині реконструйована станція поєднує в єдиний логістичний ланцюг залізницю, авто- та авіатранспорт, а також метрополітен.

"Завдяки новій високій пасажирській платформі станція зможе приймати пасажирів Kyiv Boryspil Express та швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+. 

Також побудовано нові сходи та касовий павільйон, змонтовано навіс платформи з водостічною системою, облаштовано електроосвітлення, гучномовне оповіщення, інформаційні табло, виконано благоустрій території, враховуючи потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп буде встановлено пересувну платформу", - повідомив міністр.

Економічна правда

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Укрзалізниця Мінінфраструктури Інтерсіті Бориспіль

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