На Видубичах побудували платформу для Інтерсіті та Kyiv Boryspil Express
"Укрзалізниця" завершила реконструкцію залізничної станції Видубичі.
Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Telegram.
Зазначається, що віднині реконструйована станція поєднує в єдиний логістичний ланцюг залізницю, авто- та авіатранспорт, а також метрополітен.
"Завдяки новій високій пасажирській платформі станція зможе приймати пасажирів Kyiv Boryspil Express та швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+.
Також побудовано нові сходи та касовий павільйон, змонтовано навіс платформи з водостічною системою, облаштовано електроосвітлення, гучномовне оповіщення, інформаційні табло, виконано благоустрій території, враховуючи потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп буде встановлено пересувну платформу", - повідомив міністр.
Економічна правда
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