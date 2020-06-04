Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку - 2"

Нові санкції США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік – 2" будуть націлені на компанії, що надають послуги страхування суден, залучених у його будівництві.

Джерело: Bloomberg із посиланням на проєкт закону

Деталі: Видання зазначає, що двопартійна група сенаторів планує внести до Конгресу проєкт закону щодо розширення американських санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2", які будуть націлені на страхові компанії, що працюють з російськими суднами, що залучені у будівництві.

Крім того, документ передбачає покарання тих компаній, що надають "послуги чи засоби для модернізації технологій, встановлення зварювального обладнання, переобладнання або закріплення" суден.

Нагадаємо:

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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Українська правда