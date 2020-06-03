Кабмін пропонує Раді підтримати нову програму кредитування "Нові гроші"

Кабмін пропонує ВР підтримати програму "Нові гроші", яка передбачає кредитування на 5 млрд грн для мікро, малого і середнього бізнесу.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ми запустили програму дешевого кредитування "5-7-9%", програма дійсно кредитує бізнес, на сьогодні видано понад 250 млн грн кредитів. але цього точно недостатньо було в карантниих і кризових умовах. Тому Кабмін пропонує ВР підтримати програму "Нові гроші", ми зможемо розглдати можливість видачі малому, середньому і мікробізнесу кредитів під дешеві відсотки", - заявив він.

За його словами, програма "5-7-9%" на сьогодні "стала практично програмою 0% і дає можливість малому і мікробізнесу рефінансувати свої існуючі кредити".

"Уже в 9 банках підписані угоди під 0% з відтермінуванням сплати тіла кредиту на 1 рік. Програма "5-7-9% трансформована в програму 0% під кредити для малого і мікробізнесу", - підкреслив Шмигаль.

"Щодо законопроєкту по "Нових грошах", ми пропонуємо проєкт закону, який передбачає кредитування на 5 млрд грн для мікро, малого і середнього бізнесу, держава гарантує 80% тіла кредиту перед банком", - пояснив голова уряду.

"Минулого тижня ми оублікували програму стимулювання економіки і запкустили процес її публічного обговорення. Ми також пропрацювали оновлену програму діяльності уряду. Ми значно цей документ підсилили, додали до нього чіткі розрахунки, нормативну-правову базу, терміни", - розповів Шмигаль про програму діяльності уряду, яку ВР розгляне цього тижня.

"На нашу думку, головне - це виконання тих речей, які прописані в програмі. Часто ми бачили в документах зростання ВВП на 40%, а у реальному житті фіксувався спад економіки і промисловості в цілому і це було одночасно", - додав він.

Нагадаємо:

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Читайте також: Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Економічна правда