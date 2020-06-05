Міжнародні резерви України у травні зменшились на 1,3% – НБУ

Станом на 1 червня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн доларів (у еквіваленті), у травні вони зменшились на 1,3%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"У травні вони зменшилися на 1,3%, втім залишаються на рівні, близькому до показників початку року. Зниження резервів упродовж минулого місяця пов’язане насамперед із погашенням значної частини цьогорічних зобов’язань за державним боргом", - йдеться у повідомленні.

Серед чинників, які визначали динаміку резервів упродовж місяця, у регуляторі назвали:

\операції уряду з управління держборгом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1476,1 млн дол. З цієї суми 1009,2 млн дол. сплачено за ОЗДП, 337,7 млн дол. – за ОВДП, номінованими у валюті, 60 млн дол. – за зобов’язаннями перед МВФ, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами;

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Загалом у травні Національний банк викупив 660,6 млн дол. Інтервенції з продажу валюти не проводились;

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - додали в НБУ.

Читайте також: Золотовалютні резерви України: чи достатньо коштів у "скарбничці" НБУ

Нагадаємо:

Станом на 1 травня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25,7 млрд доларів (в еквіваленті) - у квітні вони зросли на 3,1%.

Економічна правда