Всі розділи
Укр / Рус

За тиждень автогаз у роздріб подорожчав на 35 копійок

П'ятниця, 5 червня 2020, 14:20
 

За тижден 29 травня - 5 червня середня ціна на автогаз у мережах АЗС підвищилась на 35 копійок за літр (на 3,4%) - до 10,56 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, мережа АЗС OKKO підвищила ціна на 38 копійок за літр, а WOG - на 31 копійку за тір.

Водночас на станціях консолідованої групи "Приват" автогаз подорожчав на 28-34 копійки за літр.

"Загалом з початку травня по 5 червня середня роздрібна ціна газу зросла на 24% або на 2,05 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У мережах АЗС середня ціна автогазу 4 червня перевищила 10,50 гривень за літр.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АЗС паливо

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Автогаз у роздріб подорожчав ще на 5 копійок за літр 4 червня 2020, 14:16
Автогаз у роздріб продовжує дорожчати 2 червня 2020, 15:28
Вартість автогазу в середньому зросла на 18 копійок 1 червня 2020, 14:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!