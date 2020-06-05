За тиждень автогаз у роздріб подорожчав на 35 копійок
П'ятниця, 5 червня 2020, 14:20
За тижден 29 травня - 5 червня середня ціна на автогаз у мережах АЗС підвищилась на 35 копійок за літр (на 3,4%) - до 10,56 гривень за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Зокрема, мережа АЗС OKKO підвищила ціна на 38 копійок за літр, а WOG - на 31 копійку за тір.
Водночас на станціях консолідованої групи "Приват" автогаз подорожчав на 28-34 копійки за літр.
"Загалом з початку травня по 5 червня середня роздрібна ціна газу зросла на 24% або на 2,05 грн/л", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У мережах АЗС середня ціна автогазу 4 червня перевищила 10,50 гривень за літр.
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