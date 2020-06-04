Автогаз у роздріб подорожчав ще на 5 копійок за літр

У мережах АЗС середня ціна автогазу 4 червня перевищила 10,50 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтиногової групи А-95".

Зазначається, що мережа OKKO у низці східних та південних областях підвищила ціни на 20 копійок за літр, а група "Приват" - на 45 копійок за літр у Житомирській області.

Протягом травня середня роздрібна ціна газу зросла на 20% або на 1,7 грн/л.

Нагадаємо:

Середня роздрібна ціна автогазу у мережах АЗС 2 червня підвищилась ще на 6 копійок за літр - до 10,44 гривень за літр.