У Мінекономіки радять бізнесу звертатися до банків за рефінансуванням

Голова Мінекономіки Ігор Петрашко закликав малий і середній бізнес, який уже має кредити, звертатись до банків та отримувати рефінансування.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Уряд робить масу зусиль, щоб повернути функціонал банків про надання доступних кредитів підприємцям. Ми хочемо змінити правила гри. Зараз є програма кредитів під 5-7-9%, яка фактично вже програма під 0%, рефінансування", - розповів він.

Нагадаємо:

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Замість "5-7-9" уряд планує запустити новий інструмент – портфельне гарантування. Йдеться про механізм пільгового гарантування, прописаний в законопроєктах №3420 та №3419. Бюджетний комітет розглянув їх і відправив у Мінфін. За інформацією джерел видання, Мінфін вніс правки і готовий запропонувати депутатам цю ідею.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте детальніше: Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"