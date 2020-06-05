Міжбанківський день пройшов активно, НБУ двічі виходив на торги

На міжбанківському ринку 4 червня долар з ранкових 26,70-26,72 до кінця дня подешевшав до 26,66-26,68 гривень, євро стрибнув на понад 30 гривень.

Як повідомляє Finance.ua у четвер на валютному ринку торгували всі великі оператори від металургів та аграріїв до ритейлерів з нафтотрейдерами і нерезидентами. Це пояснюється бажанням компаній здійснити операції до довгих святкових вихідних.

Повідомляється, що НБУ двічі виходив на торги. У перший раз купив 20 млн дол за 26,71 гривень, а до обіду ще купував по 26,68. Відмічається, що всього регулятор поповнив резерви на 68-70 млн дол.

Основна причина стрибків курсу євро на міжбанку понад 30 гривень – зовнішні валютні ралі по парі євро/долар.

Напередодні ЄЦБ заявив, що збільшить викуп облігацій на фондовому ринку країн ЄС ще на 600 млрд євро (аналітики очікували до 500 млрд) – тобто до 1,35 трлн євро з термінами таких покупок до кінця червня 2021 року на півроку більше, ніж раніше планували чиновники, що провокує корекцію пари євро/долар в даний момент.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 5 червня на рівні 26,69.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,99 гривні (на 4 червня - 29,96 гривні).

Економічна правда