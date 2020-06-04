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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Четвер, 4 червня 2020, 19:17
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 5 червня на рівні 26,69.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,99 гривні (на 4 червня - 29,96 гривні).

Нагадаємо:

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

Економічна правда

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