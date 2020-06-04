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Зеленський підтримав ідею зниження ПДВ для готелів

Четвер, 4 червня 2020, 16:18
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею створення Нацради з питань розвитку туризму при президенті, а також - зниження ПДВ для готелів і спрощення візового режиму для іноземців.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками туристичної галузі у Кам'янці-Подільському, передає "Інтерфакс-Україна".

"Візи і ПДВ не розв'яжуть проблеми глобально, але запустити допоможе, трішки підтримає. Я в принципі не проти створення Національної ради як майданчика, де ми могли б зібратися. Про ПДВ я згоден, але треба поговорити з прем'єром", - зазначив Зеленський.

Він також підтримав ідею бізнесу про стратегічне планування у туристичній галузі на 10-15 років.

За його словами, у пріоритеті мають бути швидкі інструменти уряду, а не ухвалення законів.

"Моя пропозиція про візову лібералізацію, особливо зараз - скасування віз для того списку країн, які хочуть до нас потрапити. Це різні арабські країни і, найголовніше, - Китай. Нам треба конкурувати за туриста", - підкреслив президент.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість розвитку українського туризму і анонсував презентацію регіональних проєктів, які можуть бути цікавими для інвесторів.

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