УЗ поновила пасажирське сполучення із західними областями

4 червня у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у Facebook.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.

Нагадаємо:

З 1 червня Укрзалізниця відновила залізничні пасажирські перевезення Україною - перший поїзд відправився зі станції "Київ-Пасажирський" до Костянтинівки.

Економічна правда