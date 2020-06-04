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УЗ поновила пасажирське сполучення із західними областями

Четвер, 4 червня 2020, 16:01
 

4 червня у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у Facebook.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.

Нагадаємо:

З 1 червня Укрзалізниця відновила залізничні пасажирські перевезення Україною - перший поїзд відправився зі станції "Київ-Пасажирський" до Костянтинівки.

Економічна правда

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