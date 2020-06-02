Автогаз у роздріб продовжує дорожчати

Середня роздрібна ціна автогазу у мережах АЗС 2 червня підвищилась ще на 6 копійок за літр - до 10,44 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на моніторинг "Консалтингової групи А-95".

У вівторок мережі АЗС підвищили роздрібні ціни у межах 10-30 копійок за літр в залежності від регіонів.

Зокрема, у Києві WOG, Amic і Mango підвищили ціни на 10 копійок за літр, а OKKO і KLO - на 30 копійок за літр.

Зазначається, що станом на 2 червня співвідношення середньої ціни автогазу до ціни бензину А-95 зросла до 47,8%, а місяць тому вона становила 37,8%.

Нагадаємо:

За вихідні (29 травня - 1 червня) роздрібні мережі АЗС підвищили ціну на автогаз у межах 10-50 копійок за літр - середня ціна автогазу по Україні 1 червня становить 10,38 гривень за літр.