Всі розділи
Укр / Рус

Приватбанк заявив про відновлення роботи "Приват24" після збою

Четвер, 4 червня 2020, 13:50
 

Приватбанк відновив штатну роботу додатку "Приват24" та контакт-центру банку після збою.

Про це заявили у прес-службі банку.

"Приватбанк відновив штатну роботу веб та мобільного Приват24, а також контакт-центру банку, які були тимчасово недоступні через аварійну ситуацію мережевого обладнання", - йдеться у повідомленні.

Процесинг Приватбанку, мережа банкоматів, терміналів самообслуговування і оплата картами в торговельній мережі та інтернеті працюють в штатному режимі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у найбільшого банку країни - Приватбанку - стався збій у додатку "Приват24", дзвінки до контакт-центру також були тимчасово недоступні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У "Приват24" стався збій, дзвінки до контакт-центру також тимчасово недоступні 4 червня 2020, 11:44
Приватбанк знизив ставки за кредитами для 60 тисяч компаній і підприємців 1 червня 2020, 15:02
Приватбанк заявив про підроблені документи у справі Суркісів 28 травня 2020, 18:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!