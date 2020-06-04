Приватбанк заявив про відновлення роботи "Приват24" після збою

Приватбанк відновив штатну роботу додатку "Приват24" та контакт-центру банку після збою.

Про це заявили у прес-службі банку.

"Приватбанк відновив штатну роботу веб та мобільного Приват24, а також контакт-центру банку, які були тимчасово недоступні через аварійну ситуацію мережевого обладнання", - йдеться у повідомленні.

Процесинг Приватбанку, мережа банкоматів, терміналів самообслуговування і оплата картами в торговельній мережі та інтернеті працюють в штатному режимі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у найбільшого банку країни - Приватбанку - стався збій у додатку "Приват24", дзвінки до контакт-центру також були тимчасово недоступні.

Економічна правда