У "Приват24" стався збій, дзвінки до контакт-центру також тимчасово недоступні

У найбільшого банку країни - Приватбанку - стався збій у додатку "Приват24", дзвінки до контакт-центру також тимчасово недоступні.

Як повідомляє AIN.UA з посиланням на прес-службу банку, проблеми лише з роботою "Приват24", а оплати через POS-термінали, зняття готівки через банкомати та інші операції виконуються в штатному режимі.

Користувачі додатку у соцмережах зазначають, що збій стався приблизно о 10 ранку.

"Друзі, авторизація у Приват24 та дзвінки до контакт-центру банку тимчасово недоступні. Незручності у найближчий час будуть усунуті нашими спеціалистами.

Процесинг ПриватБанку, мережа банкоматів та оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працює у звичайному режимі. Підтримка у чаті на сайті банка та в особистих повідомленнях цієї сторінки допоможе вам із вирішенням питань", - йдеться у повідомленні Приватбанку у Facebook.

Економічна правда