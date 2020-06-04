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У "Приват24" стався збій, дзвінки до контакт-центру також тимчасово недоступні

Четвер, 4 червня 2020, 11:44
 

У найбільшого банку країни - Приватбанку - стався збій у додатку "Приват24", дзвінки до контакт-центру також тимчасово недоступні.

Як повідомляє AIN.UA з посиланням на прес-службу банку, проблеми лише з роботою "Приват24", а оплати  через POS-термінали, зняття готівки через банкомати та інші операції виконуються в штатному режимі.

Користувачі додатку у соцмережах зазначають, що збій стався приблизно о 10 ранку.

"Друзі, авторизація у Приват24 та дзвінки до контакт-центру банку тимчасово недоступні. Незручності у найближчий час будуть усунуті нашими спеціалистами.

Процесинг ПриватБанку, мережа банкоматів та оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працює у звичайному режимі. Підтримка у чаті на сайті банка та в особистих повідомленнях цієї сторінки допоможе вам із вирішенням питань", - йдеться у повідомленні Приватбанку у Facebook.

Економічна правда

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Приватбанк

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