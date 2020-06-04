Повернення більш жорсткого карантину ймовірне вже у червні – дослідження KSE
Повернення більш жорсткого карантину ймовірне вже у червні, оскільки Україна наразі йде за "жовтим" і "чорним" сценарієм.
Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська Школа Економіки (KSE).
"Поширення захворюваності на COVID-19 в Україні відповідає "жовтому" і "чорному" сценаріям з помірною або відсутньою сезонністю. Зелений сценарій із сильною сезонністю наразі не спостерігається. Водночас, світ може увійти у новий пік захворюваності, не вийшовши із попереднього, адже сезонність у різних країнах не співпадає у часі", - йдеться у повідомленні.
"Ймовірність повернення більш жорсткого карантину - висока. Чи дійсно карантин повернеться - буде залежати від рішень уряду. Однак людям та бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні", - заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов під час онлайн-презентації епідмоделі KSE у четвер.
За даними моделі, загальна кількість випадків наразі складає близько 100,000 осіб vs. 25,000 офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співставно з Китаєм в його період спалаху захворювання - 31%.
За жовтим і чорним сценаріями прогнозується від 2,000 до 7,500 померлих станом на кінець 2020.
Водночас KSE оприлюднила свої рекомендації.
Зокрема, вона рекомендує:
- зменшити поточне значення метрики інцидентності (загальна кількість випадків за останні 7 днів) на 30%: 8 замість 12 осіб на 100,000 населення. Це, за словами економістів Школи, дозволить зменшити смертність на чверть за співставного послаблення карантинних заходів.
- до існуючих метрик послаблення/повернення карантинних заходів рекомендують додати показник відслідковування динаміки та втричі знизити мінімальний період між поверненнями етапів карантинних заходів. Це дозволить вчасно реагувати на спалахи захворюваності.
- за зеленого сценарію, на початку нової хвилі захворюваності восени рекомендується вводити карантин одразу у повному обсязі через стрімке зростання нових кейсів після великої стримуючої сезонності. Поточні метрики карантинних заходів є недостатньо "швидкими" для вчасного стримування стрімкого розповсюдження захворюваності.
Модель включає 3 типи сценаріїв: сценарій 1 "жовтий" (середній, помірна сезонність), сценарій 2 "чорний" (негативний, сезонність відсутня), сценарій 3 "зелений" (оптимістичний, значна сезонність).
Нагадаємо:
Втрати для української економіки від введення карантинних обмежень можуть становити 50 млрд доларів, йдеться у дослідженні Київської школи економіки.
Економічна правда
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