Повернення більш жорсткого карантину ймовірне вже у червні – дослідження KSE

Повернення більш жорсткого карантину ймовірне вже у червні, оскільки Україна наразі йде за "жовтим" і "чорним" сценарієм.

Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська Школа Економіки (KSE).

"Поширення захворюваності на COVID-19 в Україні відповідає "жовтому" і "чорному" сценаріям з помірною або відсутньою сезонністю. Зелений сценарій із сильною сезонністю наразі не спостерігається. Водночас, світ може увійти у новий пік захворюваності, не вийшовши із попереднього, адже сезонність у різних країнах не співпадає у часі", - йдеться у повідомленні.

"Ймовірність повернення більш жорсткого карантину - висока. Чи дійсно карантин повернеться - буде залежати від рішень уряду. Однак людям та бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні", - заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов під час онлайн-презентації епідмоделі KSE у четвер.

За даними моделі, загальна кількість випадків наразі складає близько 100,000 осіб vs. 25,000 офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співставно з Китаєм в його період спалаху захворювання - 31%.

За жовтим і чорним сценаріями прогнозується від 2,000 до 7,500 померлих станом на кінець 2020.

Водночас KSE оприлюднила свої рекомендації.

Зокрема, вона рекомендує:

зменшити поточне значення метрики інцидентності (загальна кількість випадків за останні 7 днів) на 30%: 8 замість 12 осіб на 100,000 населення. Це, за словами економістів Школи, дозволить зменшити смертність на чверть за співставного послаблення карантинних заходів.

до існуючих метрик послаблення/повернення карантинних заходів рекомендують додати показник відслідковування динаміки та втричі знизити мінімальний період між поверненнями етапів карантинних заходів. Це дозволить вчасно реагувати на спалахи захворюваності.

за зеленого сценарію, на початку нової хвилі захворюваності восени рекомендується вводити карантин одразу у повному обсязі через стрімке зростання нових кейсів після великої стримуючої сезонності. Поточні метрики карантинних заходів є недостатньо "швидкими" для вчасного стримування стрімкого розповсюдження захворюваності.

Модель включає 3 типи сценаріїв: сценарій 1 "жовтий" (середній, помірна сезонність), сценарій 2 "чорний" (негативний, сезонність відсутня), сценарій 3 "зелений" (оптимістичний, значна сезонність).

Нагадаємо:

Втрати для української економіки від введення карантинних обмежень можуть становити 50 млрд доларів, йдеться у дослідженні Київської школи економіки.

Економічна правда