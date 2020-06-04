Готель "Дніпро" в центрі Києва хочуть продати в середині липня - Фонд держмайна
Фонд держмайна планує оголосити аукціон з приватизації готелю "Дніпро" в Києві 15 червня, для того щоб торги відбулися в середині липня.
Про це повідомляє голова ФДМУ Дмитро Сенниченко передає Інтерфакс-Україна.
"Десь в липні, в середині липня, я так думаю, якщо ми 15 червня оголосимо аукціон. Буде місяць експозиції", - повідомив Сенниченко в ефірі "24 каналу" в середу.
За його словами, в об'єкті вже зацікавлені близько 30 потенційних покупців.
Середня завантаженість номерного фонду в 2019 році склав 52%, середня прибутковість номера - EUR23.
Як повідомлялося з посиланням на голову Сенниченко, чистий фінансовий результат готелю "Дніпро" за підсумками 2019 року склав 146 тис. грн.
Нагадуємо:
Раніше ФДМУ повідомляв, що готель "Дніпро" виставлять на аукціон навесні, стартова ціна - 10 мільйонів доларів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.
"Як і обіцяли, ми почали з Державного управління справами - всі об'єкти, які можемо передати на приватизацію, вже передали. Перший об'єкт – готель "Дніпро" – готовий до приватизації, і, я думаю, це буде пілотний проект", - заявив Зеленський.
ФДМ у 2020 році планував оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації.
Першими повинні були стати столичний готель "Дніпро" і Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні та травні цього року, а третім на конкурс, орієнтовно в кінці серпня, планувалося виставити Одеський припортовий завод.
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