Готель "Дніпро" в центрі Києва хочуть продати в середині липня - Фонд держмайна

Фонд держмайна планує оголосити аукціон з приватизації готелю "Дніпро" в Києві 15 червня, для того щоб торги відбулися в середині липня.

Про це повідомляє голова ФДМУ Дмитро Сенниченко передає Інтерфакс-Україна.

"Десь в липні, в середині липня, я так думаю, якщо ми 15 червня оголосимо аукціон. Буде місяць експозиції", - повідомив Сенниченко в ефірі "24 каналу" в середу.

За його словами, в об'єкті вже зацікавлені близько 30 потенційних покупців.

Середня завантаженість номерного фонду в 2019 році склав 52%, середня прибутковість номера - EUR23.

Як повідомлялося з посиланням на голову Сенниченко, чистий фінансовий результат готелю "Дніпро" за підсумками 2019 року склав 146 тис. грн.

Нагадуємо:

Раніше ФДМУ повідомляв, що готель "Дніпро" виставлять на аукціон навесні, стартова ціна - 10 мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

"Як і обіцяли, ми почали з Державного управління справами - всі об'єкти, які можемо передати на приватизацію, вже передали. Перший об'єкт – готель "Дніпро" – готовий до приватизації, і, я думаю, це буде пілотний проект", - заявив Зеленський.

ФДМ у 2020 році планував оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації.

Першими повинні були стати столичний готель "Дніпро" і Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні та травні цього року, а третім на конкурс, орієнтовно в кінці серпня, планувалося виставити Одеський припортовий завод.