Готель "Дніпро" у центрі Києва виставлять на аукціон за 10 мільйонів доларів
Навесні 2020 року на приватизаційний аукціон виставлять готель "Дніпро" у центрі Києва, стартова ціна - 10 мільйонів доларів.
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.
"Для того, аби його фінальна вартість зросла в рази – нещодавно призначено нову директорку – Еліну Сапожкову. Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер займатиметься якісною підготовкою готель "Дніпро" до залучення стратегічного інвестора", - йдеться у повідомленні.
"Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора", - зазначила Сапожкова.
Нагадаємо:
Раніше президент Володимир Зеленський схвалив передачу готелю "Дніпро" від Державного управління справами Фонду держмайна для приватизації.
Економічна правда
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