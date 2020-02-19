Готель "Дніпро" у центрі Києва виставлять на аукціон за 10 мільйонів доларів

Навесні 2020 року на приватизаційний аукціон виставлять готель "Дніпро" у центрі Києва, стартова ціна - 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

"Для того, аби його фінальна вартість зросла в рази – нещодавно призначено нову директорку – Еліну Сапожкову. Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер займатиметься якісною підготовкою готель "Дніпро" до залучення стратегічного інвестора", - йдеться у повідомленні.

"Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора", - зазначила Сапожкова.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський схвалив передачу готелю "Дніпро" від Державного управління справами Фонду держмайна для приватизації.

Економічна правда