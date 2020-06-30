Саакашвілі анонсував "революційну" реформу митниці

Національна рада реформ при президенті України підтримала революційну реформу митниці, запропоновану Офісом простих рішень і результатів.

Про це заявив голова виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Всі вантажі будуть проходити максимум за 15 хвилин у відкритому митному просторі. Замість 26 документів будуть всього 2 (інвойс і транспортний документ - ред). Машини будуть розмитнюватися не по маніпуляції вартістю, а за формулою: кубатура, рік випуску і так далі", - сказав Саакашвілі.

"Буде усунутий інститут "рєшал", митних брокерів, і людина буде самостійно заповнювати митну декларацію", - додав він.

Згідно з матеріалами, що є в розпорядженні агентства, планується залишити на кордоні тільки митників і прикордонників, а до "зеленого" і "червоного" коридорів додати "жовтий" і "синій" (пост-аудит).

Серед інших пропозицій - криміналізація контрабанди (від 3 до 5 років за звичайні товари і до 7 років - за підакцизні), підвищення зарплат митників, мінімум людського фактора і автоматизація, уніфікація ставок мит.

Ще одним нововведенням в реформі є наділення функціями голови митниці першого заступника міністра фінансів, який буде взаємодіяти з податковою службою.

Нагадуємо:

Також Саакашвілі повідомив, що президент Володимир Зеленський підтримує заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.