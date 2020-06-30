Гривня на міжбанку стабільна
Вівторок, 30 червня 2020, 17:15
30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,69 - 26,71 гривні;
Євро – 29,91 - 29,93 гривні;
Нагадуємо:
30 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.
Нацбанк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 червня на рівні 26,69.
Економічна правда
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