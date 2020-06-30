Курс валют на 30 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

30 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США -26,69 - 26,72 гривні;

Євро – 29,93 - 29,96 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,56 – 26,77 гривні. Євро купують по 29,62 гривні, продають по 30,05 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,62 - 26,88 гривні, євро - 29,73 - 29,84 гривні

Нагадуємо:

Нацбанк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 червня на рівні 26,69.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,95 гривні (на 26 червня - 29,91 гривні).

Економічна правда