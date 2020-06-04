"Київ" і регіональні аеропорти закликали Кабмін ввести мінімальні ставки на авіаобслуговування

Після заклику голови виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіла Сакашвілі до бізнесу говорити про проблеми, аеоропорт "Київ" та регіональні аеропорти закликали владу встановити мінімальні ставки за авіаційне обслуговування.

Про це йдеться у відеозверненні Міжнародного аеорпорту "Київ".

"Через пандемію COVID-19 наш аеропорт втратив весь пасажиропотік та майже всі доходи. Водночас ми продовжуємо витрачати великі кошти на утримання інфраструктури, безпеку польотів, сплату податків та відсотків по кредитам. Із відновленням регулярного сполучення ці видатки збільшаться удвічі.

Майже 2 тисячі співробітників перебувають у відпустках за власний рахунок. Аеропорту "Київ" потрібна допомога - якщо держава не втрутиться, ця криза може стати для нас останньою", - підкреслили в аеропорту.

За словами представників компанії, ситуація ускладнюється нерівними умовами, у яких вимушені працювати.

"Ми говоримо про це уже декілька років. Разом із регіональними аеропортами ми наполягаємо на встановленні мінімальних ставок за авіаційне обслуговування. Ці ставки повинні бути однакові для усіх аеропортів. 10 доларів за зліт/посаду, 10 доларів - пасажирського збору та 3 долари - за авіабезпеку за кожного відправленого пасажира. Це має бути зафіксовано на законодавчому рівні", - йдеться у зверненні.

"Фіксовані мінімальні ставки - це загальносвітова практика. Таким чином менші аеопорти можуть розвиватися та конкурувати з більшими. Ми закликаємо уряд надати субсидії на час пандемії, створити спеціальну комісію з розгляду проблем цивільної авіації та запросити до діалогу усі вітчизняні аеропорти та авіакомпанії", - додали в аеропорту.

У компанії заявили, що уже двічі звертались до уряду з цими пропозиціями, але "щоразу отримували лише відписки".

"Ми просимо не грошей, ми просимо умов - рівних і конкуретних, в яких ми будемо працювати та розвиватися", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо:

Одразу після призначення на посаду голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі закликав бізнес говорити про проблеми.

Економічна правда