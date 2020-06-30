Офіційний курс: гривня дещо послабла до євро

Нацбанк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 червня на рівні 26,69.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,95 гривні (на 26 червня - 29,91 гривні).

Нагадуємо:

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

26 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.

Економічна правда