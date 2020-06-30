Офіційний курс: гривня дещо послабла до євро
Вівторок, 30 червня 2020, 09:00
Нацбанк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 червня на рівні 26,69.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,95 гривні (на 26 червня - 29,91 гривні).
Нагадуємо:
26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.
26 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.
Економічна правда
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