Їжа та самокати: Bolt запустить у Києві два нових сервіси влітку
Естонська компанія Bolt готується запускати у Києві влітку 2020 року два нових сервіси: оренду самокатів і сервіс доставки їжі Bolt Food.
Про це ain.ua повідомив Тарас Потічний, кантрі-менеджер Bolt в Україні
Сервіс самокатів компанія Bolt готувалася запускати ще навесні 2020 року, тестову площадку ще в 2019-му запустили в UNIT.City. Але через карантин запуск перенесли на літо. За словами Потічного, влітку запуск повинен відбутися в Києві, в декількох районах міста
Bolt Food планують анонсувати дату запуску вже в червні цього року і запустити найближчим часом. Сервіс вже провів переговори з сотнями ресторанів, збирає під запуск команду і кур'єрів.
Сервіс буде запускатися в містах присутності Bolt в Україні.
За словами Потічного, компанія Bolt впевнено почуває себе на ринку України і глобальний офіс продовжить інвестувати в країну.
Нагадуємо:
Сервіс доставки їжі UberEats 3 червня припиняє роботу в Україні.
Повідомляється, що рішення було прийнято на основі вивчення бізнес-показників на конкурентному ринку доставки їжі.
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