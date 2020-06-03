Їжа та самокати: Bolt запустить у Києві два нових сервіси влітку

Естонська компанія Bolt готується запускати у Києві влітку 2020 року два нових сервіси: оренду самокатів і сервіс доставки їжі Bolt Food.

Про це ain.ua повідомив Тарас Потічний, кантрі-менеджер Bolt в Україні

Сервіс самокатів компанія Bolt готувалася запускати ще навесні 2020 року, тестову площадку ще в 2019-му запустили в UNIT.City. Але через карантин запуск перенесли на літо. За словами Потічного, влітку запуск повинен відбутися в Києві, в декількох районах міста

Bolt Food планують анонсувати дату запуску вже в червні цього року і запустити найближчим часом. Сервіс вже провів переговори з сотнями ресторанів, збирає під запуск команду і кур'єрів.

Сервіс буде запускатися в містах присутності Bolt в Україні.

За словами Потічного, компанія Bolt впевнено почуває себе на ринку України і глобальний офіс продовжить інвестувати в країну.

Нагадуємо:

Сервіс доставки їжі UberEats 3 червня припиняє роботу в Україні.

Повідомляється, що рішення було прийнято на основі вивчення бізнес-показників на конкурентному ринку доставки їжі.