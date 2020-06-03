МАУ відновлює регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" 5-го червня відновить регулярні рейси Київ – Одеса – Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Авіакомпанія МАУ виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5-го та 6-го червня, а повернуть відпочивальників з Одеси до Києва, відповідно, у понеділок та вівторок, 8-го та 9-го червня.

У МАУ просять пам’ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту – маски, та необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.

Розклад рейсів:

№ рейсу Напрямок Дні Виліт Приліт PS1053 Київ - Одеса ….5.. 19:00 20:00 PS1055 Київ – Одеса …..6. 10:00 11:00 PS1056 Одеса - Київ 1…… 17:00 18:00 PS1054 Одеса - Київ .2….. 08:00 09:00

Нагадуємо:

Кабінет міністрів готовий дозволити внутрішні авіаперельоти з 5 червня, а закордонні - з 15-го червня. Також з 5 червня закладам дозволять приймати клієнтів у приміщеннях.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у першу чергу планують відновити рейси на найпопулярніших туристичних напрямках - в Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.

Економічна правда