МАУ відновлює регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" 5-го червня відновить регулярні рейси Київ – Одеса – Київ.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Авіакомпанія МАУ виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5-го та 6-го червня, а повернуть відпочивальників з Одеси до Києва, відповідно, у понеділок та вівторок, 8-го та 9-го червня.
У МАУ просять пам’ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту – маски, та необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.
Розклад рейсів:
|
№ рейсу
|
Напрямок
|
Дні
|
Виліт
|
Приліт
|
PS1053
|
Київ - Одеса
|
….5..
|
19:00
|
20:00
|
PS1055
|
Київ – Одеса
|
…..6.
|
10:00
|
11:00
|
PS1056
|
Одеса - Київ
|
1……
|
17:00
|
18:00
|
PS1054
|
Одеса - Київ
|
.2…..
|
08:00
|
09:00
Нагадуємо:
Кабінет міністрів готовий дозволити внутрішні авіаперельоти з 5 червня, а закордонні - з 15-го червня. Також з 5 червня закладам дозволять приймати клієнтів у приміщеннях.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у першу чергу планують відновити рейси на найпопулярніших туристичних напрямках - в Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.
Економічна правда
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