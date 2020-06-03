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МАУ відновлює регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою

Середа, 3 червня 2020, 17:28
 

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" 5-го червня відновить регулярні рейси Київ – Одеса – Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Авіакомпанія МАУ виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5-го та 6-го червня, а повернуть відпочивальників з Одеси до Києва, відповідно, у понеділок та вівторок, 8-го та 9-го червня.

У МАУ просять пам’ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту – маски, та необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.

Розклад рейсів:

№ рейсу

Напрямок

Дні

Виліт

Приліт

PS1053

Київ - Одеса

….5..

19:00

20:00

PS1055

Київ – Одеса

…..6.

10:00

11:00

PS1056

Одеса - Київ

1……

17:00

18:00

PS1054

Одеса - Київ

.2…..

08:00

09:00

Нагадуємо:

Кабінет міністрів готовий дозволити внутрішні авіаперельоти з 5 червня, а закордонні - з 15-го червня. Також з 5 червня закладам дозволять приймати клієнтів у приміщеннях.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у першу чергу планують відновити рейси на найпопулярніших туристичних напрямках - в Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.

Економічна правда

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