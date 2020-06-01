Криклій розповів, з якими країнами у першу чергу відновлять авіасполучення
Україна відновлює міжнародне та внутрішнє регулярне авіасполучення, у першу чергу планують відновити рейси на найпопулярніших туристичних напрямках - в Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Більш точні дані протягом тижня озвучимо", - запевнив міністр.
За його словами, внутрішнє авіасполучення, можливо, відкриють раніше 15 червня.
Міністр додав, що точно поки не буде відновлюватися авіасполучення з Італією та Іспанією, виходячи з епідситуації, яка там є.
"Ми відкриття напрямків робимо на двох умовах. Перша, якщо країни відкриваються щодо нас. Друга - епідеміологічна ситуація", - пояснив він.
Міністр також розповів, що наразі опрацьовується рішення, щоб туристи в аеропорту проходили тест на коронавірус.
"Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, три-чотири години, і вже можна буде виходити в місто", - сказав Криклій.
Нагадаємо:
Раніше в МОЗ заявили, що у разі позитивної динаміки щодо захворюваності на COVID-19 авіасполучення в Україні може відновитися з 15 червня, однак люди, які прибувають до України, повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua