В уряді готові запустити авіасполучення: дати
Кабінет міністрів готовий дозволити внутрішні авіаперельоти з 5 червня, а закордонні - з 15-го червня. Також з 5 червня закладам дозволять приймати клієнтів у приміщеннях.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"5 червня ми запустимо внутрішнє авіасполучення, з 15-го закордонне.
Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе та ресторани почали приймати відвідувачів всередині ресторанів. Всі правила про дистанції та дезінфекції мають виконуватися", - повідомляє Шмигаль.
Також він відмітив, що Україна продовжує перебувати на плато захворюваності, тож українці мають залишатися обережними та відповідальними. При цьому в більшості регіонів ситуація повністю контрольована, відмітив очільник уряду.
Нагадуємо:
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у першу чергу планують відновити рейси на найпопулярніших туристичних напрямках - в Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.
Економічна правда
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