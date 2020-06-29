На цьому тижні очікуються мітинги шахтарів, які сплановані в ДТЕК Ахметова - Герус

На цьому тижні у Києві очікуються страйки шахтарів. Основна кількість мітингарів будуть шахтарі "ДТЕК Добропіллявугілля".

Про це повідомляє нардеп та голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"На цьому тижні у Києві можуть бути страйки шахтарів. Офіційно позиціонуються вони, як страйки шахтарів державних шахт, але насправді це не зовсім так.

...За наявною інформацією, основна кількість шахтарів буде їхати із шахт ДТЕК, а саме "ДТЕК Добропіллявугілля", - пише Герус.

За його словами, на більшості держшахт заборгованість становить менше місяця, що не достатньо для того, щоб йти на страйки.

Герус зазначає, що у 2010 році ДТЕК уклала договорів оренди з шахтами "Добропіллявугілля" на 49 років.

"У квітні 2020 року у зв’язку із глобальним погіршенням кон’юнктури ринку, ДТЕК приймає рішення призупинити експорт електричної енергії в Угорщину (там ціни нижчі, аніж в Україні). Також компанія не працює на експортному ринку вугілля. Це зумовлює зменшення потреб у вугіллі. У зв’язку із цим після короткого простою шахти Павлоградвугілля, які у приватній власності ДТЕК, все-таки запускаються у роботу на повну потужність.

А ось шахти "Добропіллявугілля", які в оренді у ДТЕК до 2059р, практично повністю призупинили видобуток", - пише нардеп.

Він зазначає, що у 2018 році ДТЕК вже робила спроби через суди розірвати договори оренди окремих шахт, але апеляційний суд став на сторону держави.

"Цікаві і вимоги, які вказані на цьому оголошенні: виконувати прогнозний баланс і т.д., що є явно нетиповими вимогами таких страйків і підказують, що ці ідеї формувалися не на шахтах, а у приватних офісах", - пише Герус.

Він зазначає, що на травень експорт із Бурштинського енергоострова (в Угорщину) у прогнозному балансі був закладений на рівні 385 млн кВт-год, а по факту склав лише 0,2 млн кВт-год.

"Чому ж ДТЕК не виконує прогнозний баланс, чому інші його мають виконувати, а одна компанія, рівніше за інших, може не виконувати? Адже нереалізований експорт - це і є неспалене вугілля та шахти у простої", - резюмує Герус.

Нагадуємо:

Напередодні, "Центренерго" виплатило борг у 8,75 мільйона гривень колективу шахти "Надія", який три дні мітингував в урядовому кварталі, і до яких виходив президент Зеленський.

Економічна правда