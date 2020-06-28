Всі розділи
Укр / Рус

Угорська компанія приєднається до газопроводу "Турецький потік"

Неділя, 28 червня 2020, 12:57
 

Угорська компанія MOL оголосила, що приєднається до газопроводу "Турецький потік" через Сербію.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

"Регулятор затвердив 10-річний план розвитку, який включає будівництво нового сербсько-угорського газопроводу, потужністю 6 мільярдів кубометрів щороку", - йдеться у повідомленні.

Газопровід "Турецький потік" має дві лінії: перша лінія призначена для поставок внутрішнім споживачам Туреччини, а друга лінія для транспортування російського газу далі в Європу через Болгарію.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що запуск газопроводу "Турецький потік" знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів, проте Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури "старого" Трансбалканського газопроводу.

8 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом з президентом Росії Володимиром Путіним у Стамбулі відкрили першу чергу газогону TurkStream ("Турецький потік").

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Турецький потік газ Угорщина транзит

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ердоган і Путін відкрили новий газопровід "Турецький потік" 8 січня 2020, 15:55
В оборонний бюджет США заклали санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" 10 грудня 2019, 12:18
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року 9 грудня 2019, 14:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!