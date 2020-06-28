Угорська компанія приєднається до газопроводу "Турецький потік"
Угорська компанія MOL оголосила, що приєднається до газопроводу "Турецький потік" через Сербію.
Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.
"Регулятор затвердив 10-річний план розвитку, який включає будівництво нового сербсько-угорського газопроводу, потужністю 6 мільярдів кубометрів щороку", - йдеться у повідомленні.
Газопровід "Турецький потік" має дві лінії: перша лінія призначена для поставок внутрішнім споживачам Туреччини, а друга лінія для транспортування російського газу далі в Європу через Болгарію.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що запуск газопроводу "Турецький потік" знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів, проте Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури "старого" Трансбалканського газопроводу.
8 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом з президентом Росії Володимиром Путіним у Стамбулі відкрили першу чергу газогону TurkStream ("Турецький потік").
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