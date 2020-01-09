Оператор ГТС розповів скільки втратить Україна через "Турецький потік"

Запуск газопроводу "Турецький потік" знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів, проте Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури "старого" Трансбалканського газопроводу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

"Сьогодні пафосно був запущений Турецький Потік. Проект без економічного сенсу, але з великою політичною складовою.

На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1/1/2020 здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну.

Як результат, зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд м3.

Але ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн м3 на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні", - написав Макогон.

Нагадуємо, 8 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом з президентом Росії Володимиром Путіним у Стамбулі відкрили першу чергу газогону TurkStream ("Турецький потік").

Економічна правда