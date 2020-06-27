Ринок праці в Україні стабілізується — Шмигаль

Від початку червня відбувається стабілізація на ринку праці, оскільки Державна служба зайнятості за період карантину допомогла знайти роботу 156 тисяч людей.

Про це прем’єр-міністр заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Позитивні результати дає і запроваджена на початку травня урядова програма допомоги по частковому безробіттю для МСБ", - написав глава уряду.

Також за словами прем'єра, після запуску програми на початку травня було подано 155 тисяч заявок, внаслідок чого вдалося зберегти робочі місця для 241 тисячі працівників.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує створити близько 500 тисяч робочих місць у соціальній, комунальній та бюджетній сферах з зарплатами 6-8 тисяч гривень, які дозволять протриматися на карантині.