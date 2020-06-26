"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
"Укрпошта" заявила про те, що відновила доставку пошти у західні області, затримки якої були пов'язані з погодними умовами.
Про це повідомив у Faebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Станом на ранок 26 червня всі внутрішньорегіональні маршрути із відправленнями Укрпошти вийшли в рейс, а отже, кореспонденція буде доставлена адресатам в населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Пенсії та соціальні допомоги виплатили 99,7% відділень", - написав він.
Нагадаємо:
Раніше компанія попередила, що у зв'язку із повінню у західних областях України у найближчі дні можливі затримки з доставкою посилок, листів та пенсії.
Економічна правда
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