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"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області

П'ятниця, 26 червня 2020, 20:10
 

"Укрпошта" заявила про те, що відновила доставку пошти у західні області, затримки якої були пов'язані з погодними умовами.

Про це повідомив у Faebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Станом на ранок 26 червня всі внутрішньорегіональні маршрути із відправленнями Укрпошти вийшли в рейс, а отже, кореспонденція буде доставлена адресатам в населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Пенсії та соціальні допомоги виплатили 99,7% відділень", - написав він.

Нагадаємо:

Раніше компанія попередила, що у зв'язку із повінню у західних областях України у найближчі дні можливі затримки з доставкою посилок, листів та пенсії.

Економічна правда

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