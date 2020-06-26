В університетах створюватимуть дослідницькі лабораторії зі штучного інтелекту — Мінцифри

В українських вишах планують за підтримки бізнесу створити лабораторії з досліджень у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Зазначається, що перший етап ініціативи - презентація проєкту лабораторій штучного інтелекту для представників університетів та ІТ бізнесу - відбулась 25 червня.

"На наступному етапі проєкту буде розроблено та запропоновано типовий пакет договорів між університетами і компаніями щодо процедури створення лабораторій штучного інтелекту.

Це істотно прискорить та спростить роботу провідним іноземним компаніям з університетами, а також дозволить залучити інвестиції в розвиток штучного інтелекту в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Надалі планують організувати ще один захід для українських вишів та бізнесу. На ньому університети презентуватимуть спроможність організувати таку лабораторію на базі свого закладу, а бізнес матиме змогу обрати найкращих для інвестицій в проєкт", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Експертний комітет Міністерства трансформації розробив концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, яку винесли на публічне обговорення.

Економічна правда