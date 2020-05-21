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У Мінцифри розробили концепцію розвитку сфери штучного інтелекту

Четвер, 21 травня 2020, 16:59
 

Експертний комітет Міністерства трансформації розробив концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, яку винесли на публічне обговорення.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Мінцифри з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

За її словами, Концепція передбачає:

  • розвиток людського капіталу та акцент на освіті розробників у сфері AI (їхні зарплати на ринку вдвічі вищі, чим звичайних програмістів);
  • розвиток підприємництва з використанням АІ;
  • активне впровадження технологій АІ в державному секторі та основних індустріях країни;
  • необхідність дотримання права на конфіденційність і прайвасі людини (планують розробити Етичний Кодекс використання АІ, враховуючи європейський досвід)

"Особливу увагу приділено використанню АІ у сфері кібербезпеки та оборони. Адже дуже важливо мати правильний баланс між АІ розробленим сторонніми постачальниками та національними", - додала Іонан.

За її словами, головна ціль - сприяти розвитку АІ та інтегрувати його в економічно важливі сектори.

"Таким чином ми збільшимо частку інтелектуально містких продуктів і значно зміцнимо позицію України на світовому ринку", - зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо:

У січні Міністерство цифрової трансформації сформувало експертний комітет з питань розвитку в Україні сфери штучного інтелекту - до комітету входять представники бізнесу, українських та іноземних IT-компаній, сфери охорони здоров'я та медицини.

Економічна правда

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штучний інтелект Мінцифри

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