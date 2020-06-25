"4 місяці безрезультатних перемовин з МОЗ": виробники засобів захисту хочуть зустрічі із прем’єром

Асоціація "Укрлегпром" звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності забезпечення механізму постачання вітчизняних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для протидії Covіd-19 та захисту медиків.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації.

"Не дивлячись на суттєві успіхи українських підприємств у розробці та виготовленні новітніх захисних матеріалів і виробів, а також на шалений попит інших країн на ЗІЗ made in Ukraine, перевага уряду, традиційно, була надана ввезенню імпорту, та ще й з одночасною забороною експорту аналогічних товарів. Тобто, галузь свідомо знищується", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за 4 місяці переговорів не вдалося прийти до реальних дій та кроків: МОЗ не розробило реальну номенклатуру потреб у засобах індивідуального захисту різних рівнів та ТУ, відсутні випробувальні лабораторії (але імпорт можна реалізовувати без випробувань), мито на ввезення 2-х кодів сировини для ЗІЗ не скасовано (але досі діють тимчасово запроваджені пільги на імпорт готових ЗІЗ).

Асоціація зазначає, що 25 травня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак порушив питання формування держрезерву, серед іншого – і засобів індивідуального захисту. Запас має бути розрахований не менш як на тримісячні потреби.

"Згідно з оприлюдненими даними, місячна потреба складає понад 4,3 млн.штук захисного одягу лише для медичної сфери. Це значний обсяг для завантаження виробничих потужностей і людських ресурсів у реальному сектор", - відмічають в "Укрлегпромі".

Також "Укрлегпром" заявляє, що Мінекономіки разом з МОЗ мають чітко визначити номенклатуру захисного одягу з різними ступенями захисту відповідно до вимог безпекових рівнів працівників у різних умовах, – з яких повинен бути сформований держрезерв.

Нагадуємо:

18 травня через місяць після укладеної угоди Міністерство охорони здоров’я перерахувало 17,4 мільйона гривень приватній фірмі "Меддів" за костюми біозахисту, які на 40% дорожче, ніж костюми, які державне підприємство "Медичні закупівлі" намагалось закупити в українського виробника.

Економічна правда