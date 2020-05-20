МОЗ сплатив перші мільйони за китайські костюми, які на 40% дорожче українських

18 травня через місяць після укладеної угоди Міністерство охорони здоров’я перерахувало 17,4 мільйона гривень приватній фірмі "Меддів" за костюми біозахисту, які на 40% дорожче, ніж костюми, які державне підприємство "Медичні закупівлі" намагалось закупити в українського виробника.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на портал використання публічних фінансів.

Протягом двох місяців виконання даної угоди супроводжується публічними скандалами.

Договір про постачання костюмів з ТОВ "Меддів" був укладений без конкурсних торгів ще 17 квітня на загальну суму 34,8 млн грн, відповідно до якого приватна фірма мала до 01 травня поставити 71,3 тис костюмів для українських лікарень.

Вартість одного костюму становить 488 грн.

Однак, постачання товару постійно переносилося. І лише 17 травня прес-служба МОЗ повідомила, що в Україну прибула перша партія костюмів з Китаю.

Нагадаємо, вперше про закупівлю 90 тис аналогічних костюмів в українського виробника оголосило державне підприємство Міністерства охорони здоров’я "Медичні закупівлі" ще 14 квітня на суму 22,05 млн грн, тобто по 245 грн за костюм, що на 40% дешевше пропозиції ТОВ "Меддів".

Однак, МОЗ скасувало тендер власного підприємства та змінило вимоги до костюмів,через що український виробник вже не зміг претендувати на угоду.

У подальшому представники ДП звинуватили МОЗ у тиску з метою лобіювання конкретного постачальника. А МОЗ звинуватило держпідприємство в організації закупівель костюмів, які начебто не відповідають медичним потребам.

Економічна правда