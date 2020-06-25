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Кабмін виділив 754 мільйони для відновлення західних областей після повеней

Четвер, 25 червня 2020, 14:45
 

Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для надання допомоги населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей та відновлення їх після повеней.

Джерело: засідання Кабміну

Деталі: Уряд підтримав пропозицію, озвучену міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорем Петрашком.

Івано-Франківській області виділяють 480 млн грн.

Чернівецькій – 30 млн грн.

Закарпаттю – 30 млн грн.

Львівщині – 10 млн грн.

Держводагенству передбачено 92 млн грн, Держлісагенству – 30 млн грн на роботи в цих областях.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував з тих же мотивів виділити 82 млн грн МВС: з них 41 млн на ДСНС, 22 млн – на Національну гвардію, 19 млн – на Нацполіцію для ліквідації стихії у 5областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська. 

Кабінет міністрів підтримав ці пропозиції.

Разом усі озвучені видатки складуть 754 млн грн.

Українська правда

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Кабмін гроші

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